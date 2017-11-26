Шахта лифта горела в мурманском доме

Мурманск, 26 ноября. Пожар начался в машинном отделении лифта в доме, который расположен улице Хлобыстова в Мурманске. Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 22.24 в субботу, 25 ноября.

Специалисты пожарно-спасательного подразделения сразу же выехали на место происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области. Для ликвидации пожара потребовалось два пожарно-спасательных подразделения в составе 12 человек, а также четыре единицы техники.

Как стало известно, огонь повредил пластиковые коммуникации и каналы электропроводок – они расплавились. Кроме этого полностью сгорели стройматериалы, деревянная дверь выхода на кровлю и деревянное окно. На данный момент специалисты устанавливают причины пожара.