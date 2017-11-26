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Общество
Мурманская полиция проверяет общественный транспорт
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    Мурманская полиция проверяет общественный транспорт

    13:10  26 Ноября 2017
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    Мурманская полиция проверяет общественный транспорт

    Мурманск, 26 ноября. В рамках оперативно-профилактических мероприятий «Автобус» сотрудники Госавтоинспекции проверили очередной рейд на территории Мурманской области. Они проверяли транспортные средства, которые занимаются перевозкой пассажиров.

    Рейд позволяет проверить не только техническое состояние транспортных средств, но и необходимую документацию. Кроме этого обращают внимание на наличие гражданства и временной регистрации у водителей, проверяют на наличие задолженностей и правильность составления трудовых договоров. Об этом сообщает УМВД России по Мурманской области.

    За неделю было проверено 222 транспортных средства, из них  в 19 случаях обнаружены несоответствия технических требований и в двух — несоблюдение режима труда и отдыха водителей. Мероприятия в рамках проекта «Автобус» пройдут до 30 ноября.

    Автор: Алексей Громов
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    #мурманск #проверка #мурманская область
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