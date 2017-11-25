Пожары в квартире и гараже тушили в Мурманске

Мурманск, 25 ноября. Пожарные Мурманска тушили пожары в гараже и квартире.

Утром 25 ноября загорелся гараж, который находился на улице Шевченко. Огонь повредил внутреннюю обшивку здания, кроме этого была разобрана крыша. Для ликвидации пожара задействовали 14 человек.

Также произошел пожар в жилом доме: информация о возгорании поступила в 12.30 в субботу, 25 ноября. На место пожара выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения, было привлечено девять человек. В квартире, расположенной по адресу Карла Либкнехта дом 30а, выгорела и разобрана комната.

Причины пожаров устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области.