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Пожары в квартире и гараже тушили в Мурманске
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    Пожары в квартире и гараже тушили в Мурманске

    21:18  25 Ноября 2017
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    Пожары в квартире и гараже тушили в Мурманске

    Мурманск, 25 ноября. Пожарные Мурманска тушили пожары в гараже и квартире.

    Утром 25 ноября загорелся гараж, который находился на улице Шевченко. Огонь повредил внутреннюю обшивку здания, кроме этого была разобрана крыша. Для ликвидации пожара задействовали 14 человек. 

    Также произошел пожар в жилом доме: информация о возгорании поступила в 12.30 в субботу, 25 ноября. На место пожара выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения, было привлечено девять человек. В квартире, расположенной по адресу Карла Либкнехта дом 30а, выгорела и разобрана комната.

    Причины пожаров устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #мурманск
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