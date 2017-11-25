Знакомая украла у жительницы Мурманской области телефон

Мурманск, 25 ноября. У женщины – жительницы Оленегорска Мурманской области — знакомая украла мобильный телефон. Женщина обратилась в полицию с заявлением.

Как стало известно, к женщине приходила в гости знакомая, и они распивали спиртные напитки, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. После того, как подруга женщина ушла, потерпевшая заметила пропажу своего телефона.

Сотрудники правоохранительных органов нашли подозреваемую — неработающую женщину 1976 года рождения, которая призналась в краже. Она планировала продать телефон, но не успела. Женщина раньше была судима за кражу и ограбление. Следователи возбудили уголовное дело по статье «кража». Общая сумма ущерба составила семь тысяч рублей.