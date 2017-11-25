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Знакомая украла у жительницы Мурманской области телефон
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    Знакомая украла у жительницы Мурманской области телефон

    18:15  25 Ноября 2017
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    Знакомая украла у жительницы Мурманской области телефон

    Мурманск, 25 ноября. У женщины – жительницы Оленегорска Мурманской области — знакомая украла мобильный телефон. Женщина обратилась в полицию с заявлением.

    Как стало известно, к женщине приходила в гости знакомая, и они распивали спиртные напитки, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. После того, как подруга женщина ушла, потерпевшая заметила пропажу своего телефона.

    Сотрудники правоохранительных органов нашли подозреваемую — неработающую женщину 1976 года рождения, которая призналась в краже. Она планировала продать телефон, но не успела. Женщина раньше была судима за кражу и ограбление. Следователи возбудили уголовное дело по статье «кража». Общая сумма ущерба составила семь тысяч рублей.

    Автор: Дарья Смолина
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    #кража #мурманская область
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