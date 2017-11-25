Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в пятиэтажке в Мурманске

Мурманск, 25 ноября. Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в пятиэтажном доме на улице Зеленой в Мурманске. Сотрудники следственного комитета возбудили дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека».

В жилом пятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа в квартире на пятом этаже. На данный момент мужчина, который был в квартире, находится в реанимации, сообщает пресс-служба СУ СК России по Мурманской области. В результате взрыва была повреждена боковая стена дома, а также несколько квартир на пятом этаже. Инцидент произошел вечером в пятницу, 24 ноября.

Сотрудники следственного комитета произвели осмотр помещения, в котором произошел взрыв, а также назначили экспертизы. Кроме этого следственный комитет пытается установить лица, по чьей вине произошло случившееся.