Легковушка и автобус столкнулись на трассе «Кола» в Мурманской области, есть пострадавшие

Мурманск, 25 ноября. Автомобильная авария произошла на 1259-м километре автодороги «Кола» Мурманской области. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека.

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Волга» и Volkswagen Transporter произошло в первой половине дня 24 ноября. Водитель иномарки не поделил дорогу с отечественным автомобилем, в результате чего произошло столкновение, сообщает «iReactor». Оба автомобиля получили механические повреждения.

По информации местных СМИ, в аварии пострадали три человека: водитель автомобиля «Волга» и его пассажир, а также водитель Volkswagen Transporter. Пассажир отечественного автомобиля был обслужен амбулаторно, а водителя «Волги» доставили в медицинское учреждение.