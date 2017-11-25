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Происшествия
Легковушка и автобус столкнулись на трассе «Кола» в Мурманской области, есть пострадавшие
Происшествия
Легковушка и автобус столкнулись на трассе «Кола» в Мурманской области, есть пострадавшие
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    Легковушка и автобус столкнулись на трассе «Кола» в Мурманской области, есть пострадавшие

    11:07  25 Ноября 2017
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    Легковушка и автобус столкнулись на трассе «Кола» в Мурманской области, есть пострадавшие

    Мурманск, 25 ноября. Автомобильная авария произошла на 1259-м километре автодороги «Кола» Мурманской области. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека.

    Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Волга» и Volkswagen Transporter произошло в первой половине дня 24 ноября. Водитель иномарки не поделил дорогу с отечественным автомобилем, в результате чего произошло столкновение, сообщает «iReactor». Оба автомобиля получили механические повреждения.

    По информации местных СМИ, в аварии пострадали три человека: водитель автомобиля «Волга» и его пассажир, а также водитель Volkswagen Transporter. Пассажир отечественного автомобиля был обслужен амбулаторно, а водителя «Волги» доставили в медицинское учреждение.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #мурманская область
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