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Бытовой газ взорвался в жилом доме в Мурманске, есть пострадавшие
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    Бытовой газ взорвался в жилом доме в Мурманске, есть пострадавшие

    18:42  24 Ноября 2017
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    Бытовой газ взорвался в жилом доме в Мурманске, есть пострадавшие

    Мурманск, 24 ноября. Два жилых дома в Мурманске загорелись после взрыва бытового газа, пострадали два человека.

    По информации региональных новостных источников, чрезвычайное происшествие случилось сегодня в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Зеленой. Взрыв прогремел на последнем этаже дома, после чего произошел пожар в двух квартирах. По предварительной информации известно, что обрушилась кровля дома.

    В настоящее время на месте происшествия работает пожарно-спасательный отряд. По информации пресс-службы Северо-Западного регионального центра МЧС, спасатели эвакуируют жильцов дома. Два человека пострадали, сообщает«Интерфакс».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #чп #мурманск
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