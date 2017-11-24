Бытовой газ взорвался в жилом доме в Мурманске, есть пострадавшие

Мурманск, 24 ноября. Два жилых дома в Мурманске загорелись после взрыва бытового газа, пострадали два человека.

По информации региональных новостных источников, чрезвычайное происшествие случилось сегодня в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Зеленой. Взрыв прогремел на последнем этаже дома, после чего произошел пожар в двух квартирах. По предварительной информации известно, что обрушилась кровля дома.

В настоящее время на месте происшествия работает пожарно-спасательный отряд. По информации пресс-службы Северо-Западного регионального центра МЧС, спасатели эвакуируют жильцов дома. Два человека пострадали, сообщает«Интерфакс».