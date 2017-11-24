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Двое жителей Мурманска забили до смерти приятеля в сауне
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    Двое жителей Мурманска забили до смерти приятеля в сауне

    17:58  24 Ноября 2017
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    Двое жителей Мурманска забили до смерти приятеля в сауне

    Мурманск, 24 ноября. Уголовное дело возбудили в отношении двух жителей Мурманска по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине.

    Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Мурманской области, инцидент произошел во вторник, 21 ноября, двое мужчин в возрасте 20 и 30 лет в ходе разгоревшегося конфликта избили 31-летнего приятеля в одной из саун города. Мужчина получил серьезные телесные повреждения, сотрудники скорой помощи доставили его в медицинское учреждение с травмами головы, шеи, множественными подтёками и ссадинами, позже потерпевший скончался.

    В настоящее время сотрудники охраны правопорядка задержали подозреваемых, проводится проверка и выяснение обстоятельств трагического происшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #мурманск
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