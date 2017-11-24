Иномарка сбила пожилую мурманчанку, перебегавшую дорогу на красный

Мурманск, 24 ноября. Пенсионерка попала сегодня под колеса иномарки на пешеходном переходе в Мурманске: женщина решила перебежать проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

По информации местных новостных источников со ссылкой на сообщения очевидцев в социальных сетях, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 09:45 часов утра по московскому времени на Полярных Зорях напротив дома № 31/1. Автомобиль Toyota RAV 4 передвигался со стороны Книповича в направлении кинотеатра «Мурманск» и сбил пожилую женщину, перебегавшую дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшую сотрудник скорой помощи незамедлительно доставили в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП.