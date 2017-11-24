Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Иномарка сбила пожилую мурманчанку, перебегавшую дорогу на красный
Происшествия
Иномарка сбила пожилую мурманчанку, перебегавшую дорогу на красный
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Иномарка сбила пожилую мурманчанку, перебегавшую дорогу на красный

    13:41  24 Ноября 2017  /обновлено: 13:42  24 Ноября 2017
    38

    Иномарка сбила пожилую мурманчанку, перебегавшую дорогу на красный

    Мурманск, 24 ноября. Пенсионерка попала сегодня под колеса иномарки на пешеходном переходе в Мурманске: женщина решила перебежать проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

    По информации местных новостных источников со ссылкой на сообщения очевидцев в социальных сетях, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 09:45 часов утра по московскому времени на Полярных Зорях напротив дома № 31/1. Автомобиль Toyota RAV 4 передвигался со стороны Книповича в направлении кинотеатра «Мурманск» и сбил пожилую женщину, перебегавшую дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

    Пострадавшую сотрудник скорой помощи незамедлительно доставили в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #мурманск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть