Синоптики предупреждают о снежной буре в Мурманской области

Мурманск, 24 ноября. Ухудшение погодных условий ожидается в мурманской области: синоптики обещают снег и метель в течение сегодняшнего дня.

Как сообщает Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидаются снег и метель, сильный юго-восточный ветер, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду. Сегодня в течение дня в виду ухудшающихся погодных условий сотрудники МЧС просят автолюбителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее на дорогах.

Напомним, сотрудники МЧС продолжают поиски пропавших без вести рыбаков в акватории Белого моря в Мурманской области.