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Общество
Синоптики предупреждают о снежной буре в Мурманской области
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    Синоптики предупреждают о снежной буре в Мурманской области

    12:03  24 Ноября 2017
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    Синоптики предупреждают о снежной буре в Мурманской области

    Мурманск, 24 ноября. Ухудшение погодных условий ожидается в мурманской области: синоптики обещают снег и метель в течение сегодняшнего дня.

    Как сообщает Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидаются снег и метель, сильный юго-восточный ветер, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду. Сегодня в течение дня в виду ухудшающихся погодных условий сотрудники МЧС просят автолюбителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее на дорогах.

    Напомним, сотрудники МЧС продолжают поиски пропавших без вести рыбаков в акватории Белого моря в Мурманской области.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #мурманск
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