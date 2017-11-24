Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Военные сообщили отцу моряка с подлодки «Сан- Хуан» о гибели всего экипажа
Происшествия
Мужчина и школьник пропали без вести после крушения лодки в Мурманской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мужчина и школьник пропали без вести после крушения лодки в Мурманской области

    9:57  24 Ноября 2017
    38

    Мужчина и школьник пропали без вести после крушения лодки в Мурманской области

    Мурманск, 24 ноября. Сотрудники МЧС продолжают поиски пропавших без вести рыбаков в акватории Белого моря в Мурманской области.

    По информации региональных изданий со ссылкой на Северо-Западное СУ на транспорте СКР, инцидент произошел в водах рядом с поселком Умба: четверо рыбаков, среди которых был несовершеннолетний школьник, отправились в открытое море на рыбалку. Моторная лодка перевернулась из-за непогоды.

    Тела двух утонувших рыбаков обнаружили на следующий день. Третий рыбак и 15-летний подросток до сих пор не обнаружены. В настоящее время они числятся без вести пропавшими, МЧС продолжает их поиски, а следствие ведет проверку. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».

    Напомним, министерство социального развития Мурманска направило в центры поддержки около 320 млн рублей на осуществление деятельности.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #мурманск #пропал человек
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть