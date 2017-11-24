Мужчина и школьник пропали без вести после крушения лодки в Мурманской области

Мурманск, 24 ноября. Сотрудники МЧС продолжают поиски пропавших без вести рыбаков в акватории Белого моря в Мурманской области.

По информации региональных изданий со ссылкой на Северо-Западное СУ на транспорте СКР, инцидент произошел в водах рядом с поселком Умба: четверо рыбаков, среди которых был несовершеннолетний школьник, отправились в открытое море на рыбалку. Моторная лодка перевернулась из-за непогоды.

Тела двух утонувших рыбаков обнаружили на следующий день. Третий рыбак и 15-летний подросток до сих пор не обнаружены. В настоящее время они числятся без вести пропавшими, МЧС продолжает их поиски, а следствие ведет проверку. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».

Напомним, министерство социального развития Мурманска направило в центры поддержки около 320 млн рублей на осуществление деятельности.