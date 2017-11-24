Власти Мурманской области выделили 320 млн рублей на социальную поддержку населения

Мурманск, 24 ноября. Министерство социального развития Мурманска направило в центры поддержки около 320 млн рублей на осуществление деятельности.

По информации региональных новостных источников, центры социальной поддержки получили 320 млн рублей от министерства социального развития на социальное обеспечение и иные выплаты населению. Большая часть денег направят на оплату жилых помещений, коммунальных услуг ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.

Кроме этого, в рамках проекта финансирования будут компенсированы расходы на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества отдельным категориям жителей области.