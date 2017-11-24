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Власти Мурманской области выделили 320 млн рублей на социальную поддержку населения
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    Власти Мурманской области выделили 320 млн рублей на социальную поддержку населения

    9:40  24 Ноября 2017
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    Власти Мурманской области выделили 320 млн рублей на социальную поддержку населения

    Мурманск, 24 ноября. Министерство социального развития Мурманска направило в центры поддержки около 320 млн рублей на осуществление деятельности.

    По информации региональных новостных источников, центры социальной поддержки получили 320 млн рублей от министерства социального развития на социальное обеспечение и иные выплаты населению. Большая часть денег направят на оплату жилых помещений, коммунальных услуг ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.

    Кроме этого, в рамках проекта финансирования будут компенсированы расходы на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества отдельным категориям жителей области.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #мурманск
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