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Пивной ресторан сгорел в Подмосковье
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    Пивной ресторан сгорел в Подмосковье

    17:09  23 Ноября 2017
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    Пивной ресторан сгорел в Подмосковье

    Москва, 23 ноября. Пивной ресторан «Кружка» сгоред у железнодорожной станции в Подольске. Инцидент произошел 22 ноября.

    На место происшествия были направлены три единицы техники и девять человек, сообщает корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».

    По словам очевидцев, пожар был довольно серьезным.

    К счастью, в момент пожара внутри здания никого не было. Последние посетители «Кружки» разошлись за несколько часов до инцидента.

    Автор: Алексей Громов
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    #пожар #подольск
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