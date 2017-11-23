Пивной ресторан сгорел в Подмосковье

Москва, 23 ноября. Пивной ресторан «Кружка» сгоред у железнодорожной станции в Подольске. Инцидент произошел 22 ноября.

На место происшествия были направлены три единицы техники и девять человек, сообщает корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам очевидцев, пожар был довольно серьезным.

К счастью, в момент пожара внутри здания никого не было. Последние посетители «Кружки» разошлись за несколько часов до инцидента.