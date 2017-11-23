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Проезд в наземном транспорте Москвы станет дешевле на 15 рублей при оплате картой
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    Проезд в наземном транспорте Москвы станет дешевле на 15 рублей при оплате картой

    15:15  23 Ноября 2017
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    Проезд в наземном транспорте Москвы станет дешевле на 15 рублей при оплате картой

    Москва, 23 ноября. Стоимость разового проезда в наземном транспорте Москвы для владельцев бесконтактных пластиковых карт составит 40 рублей вместо обычных 55. Система уже работает на трамваях №6 и №27.

    Также сэкономить можно будет, воспользовавшись сервисами Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay, сообщает РИАМО со ссылкой на директора службы доходов и контроля ГУП «Мосгортранс» Дмитрия Ерзамаева.

    По его словам, в ближайшее время оплатить проезд таким образом и воспользоваться услугой можно будет на большинстве маршрутов наземного транспорта, проходящих через центр столицы, а также следующих мимо крупных спортивных, развлекательных и культурных объектов. Для этого в транспорте будут установлены валидаторы нового образца.

    Цель проекта – сократить продажи разовых билетов водителями. Также новая система оплаты позволит избежать трудности иностранным туристам. О возможности оплаты бесконтактной картой пассажиров будут информировать специальные стикеры. Их можно будет заметить сразу при посадке.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #проезд #общественный транспорт
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