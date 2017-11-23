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В Подмосковье подорожает трудовой патент для иностранцев
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    В Подмосковье подорожает трудовой патент для иностранцев

    14:28  23 Ноября 2017
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    В Подмосковье подорожает трудовой патент для иностранцев

    Москва, 23 ноября. В Подмосковье с 2018 года вырастет стоимость трудового патента для иностранных граждан. Ее рост составит 7,5%, что свидетельствует об умеренном росте налоговой нагрузки для иностранных граждан по сравнению с ростом потребительских цен.

    Как рассказал министр экономики и финансов Подмосковья Михаил Ан, представляя депутатам регионального парламента проект закона «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Московской области, на следующий год, «предлагается в 2018 году установить региональный коэффициент в размере 2,1, тем самым увеличив стоимость патента с 4 тысяч до 4,3 тысячи рублей».

    По его словам, принятие закона позволит обеспечить стабильные поступления в областной бюджет, тогда как стоимость трудового патента не индексировалась в Подмосковье с 2015 года, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Напомним, ранее Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что если из столицы исчезнут все мигранты, ситуация будет не самая благоприятная.


     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #мигранты #москва
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