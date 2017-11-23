Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Супруга Этуша опровергла слухи о его смерти
Общество
В жилых районах Москвы появятся «центры притяжения» после реновации
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В жилых районах Москвы появятся «центры притяжения» после реновации

    13:42  23 Ноября 2017
    96

    В жилых районах Москвы появятся «центры притяжения» после реновации

    Москва, 23 ноября. Власти столицы не станут отказывать в реализации сложных проектов жилья в ходе запланированной масштабной реновации, главным критерием будет возможность реализовать эти проекты в срок. Об этом заявил в четверг главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

    По словам Кузнецова, в мэрии осознают, что при реновации крайне важное значение имеет «знаковость и качество архитектурных решений». Московские власти намерены позаботиться о том, чтобы после реновации не возникало одинаковых «серых» районов, чтобы они были узнаваемыми, отмечает РИАМО.

    «Наша задача, чтобы каждый район получил адрес не юридически, а эмоционально. Каждый такой район получит свое «лицо, — объявил Кузнецов. — При этом может быть принято решение в каких-то районах отдельные места сделать в качестве показательного примера, чтобы Москва приобрела какие-то яркие, новые, неожиданные территории не в центре города».

    В жилых районах Москвы появятся «центры притяжения» после реновации

    Напомним, сегодня Москомархитектура опубликовала план общественных слушаний, в ходе которых москвичи смогут ознакомиться с проектами новой жилой застройки в рамках реновации.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть