В жилых районах Москвы появятся «центры притяжения» после реновации

Москва, 23 ноября. Власти столицы не станут отказывать в реализации сложных проектов жилья в ходе запланированной масштабной реновации, главным критерием будет возможность реализовать эти проекты в срок. Об этом заявил в четверг главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По словам Кузнецова, в мэрии осознают, что при реновации крайне важное значение имеет «знаковость и качество архитектурных решений». Московские власти намерены позаботиться о том, чтобы после реновации не возникало одинаковых «серых» районов, чтобы они были узнаваемыми, отмечает РИАМО.

«Наша задача, чтобы каждый район получил адрес не юридически, а эмоционально. Каждый такой район получит свое «лицо, — объявил Кузнецов. — При этом может быть принято решение в каких-то районах отдельные места сделать в качестве показательного примера, чтобы Москва приобрела какие-то яркие, новые, неожиданные территории не в центре города».

Напомним, сегодня Москомархитектура опубликовала план общественных слушаний, в ходе которых москвичи смогут ознакомиться с проектами новой жилой застройки в рамках реновации.