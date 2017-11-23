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Собянин заявил, что Москва нуждается в мигрантах
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    Собянин заявил, что Москва нуждается в мигрантах

    12:57  23 Ноября 2017
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    Собянин заявил, что Москва нуждается в мигрантах

    Москва, 23 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что если из столицы исчезнут все мигранты, ситуация будет не самая благоприятная.

    На сегодняшний день в Москве наблюдается профицит рабочих мест — 2,5 миллиона, заявил Собянин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

    Мэр российской столицы также отметил, что мигранты приезжают в Москву не просто так, а на заработки. У города есть потребность, которую могут удовлетворить далеко не все москвичи, считает мэр. Сейчас Москва активно нуждается в трудовых мигрантах.

    «Профицит рабочих мест в Москве 2,5 миллиона человек. Часть закрывается за счет приезжих из других регионов, из Подмосковья, а часть — за счет мигрантов. Если сегодня их выгнать, то ситуация будет не очень хорошая», — заявил Собянин.

    В данный момент перед властями столицы стоит задача сделать пребывание мигрантов легальным. Мэр Москвы считает, что адаптировать мигрантов и создавать искусственные потоки, как это сделали в Европе, не следует.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #мигранты #москва #собянин
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