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Неизвестный мужчина избил водителя скорой помощи в Подмосковье
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    Неизвестный мужчина избил водителя скорой помощи в Подмосковье

    12:43  23 Ноября 2017
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    Неизвестный мужчина избил водителя скорой помощи в Подмосковье

    Москва, 23 ноября. Неизвестный автомобилист напал на водителя скорой помощи из-за конфликта на дороге, произошедшего на шоссе Энтузиастов в Подмосковье. Об этом передает Telegram-канал «Hue». 

    По словам очевидцев, водитель Hyundai набросился с кулаками на водителя скорой помощи, когда тот потребовал его пропустить.

    Неизвестный мужчина несколько раз ударил водителя кареты скорой помощи металлическим предметом, а затем скрылся с места происшествия, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»

    Неизвестный мужчина избил водителя скорой помощи в Подмосковье

    Прохожие пытались разнять дерущихся мужчин. В настоящее время другой информации не поступало.

    Следственный комитет России инициировал проверку по данному факту.

    Ранее сообщалось, что житель Хабаровска, который напал на врача скорой помощи, предстанет перед судом. 

    Автор: Дана Балан
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    #подмосковье #скорая помощь #балашиха
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