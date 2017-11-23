Неизвестный мужчина избил водителя скорой помощи в Подмосковье

Москва, 23 ноября. Неизвестный автомобилист напал на водителя скорой помощи из-за конфликта на дороге, произошедшего на шоссе Энтузиастов в Подмосковье. Об этом передает Telegram-канал «Hue».

По словам очевидцев, водитель Hyundai набросился с кулаками на водителя скорой помощи, когда тот потребовал его пропустить.

Неизвестный мужчина несколько раз ударил водителя кареты скорой помощи металлическим предметом, а затем скрылся с места происшествия, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Прохожие пытались разнять дерущихся мужчин. В настоящее время другой информации не поступало.

Следственный комитет России инициировал проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что житель Хабаровска, который напал на врача скорой помощи, предстанет перед судом.