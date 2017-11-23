Специализирующийся на дачах вор задержан в Подмосковье

Москва, 23 ноября. В Подмосковье задержан серийный вор, который совершал кражи в дачных домиках, сообщили представители пресс-службы главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники правоохранительных органов Талдомского района задержали серийного вора. Преступник специализировался на кражах в дачных домиках. Вором оказался 32-летний житель столицы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее в полицию обратилась местная жительница, с дачи которой вынесли телевизор, электроинструменты и садовую технику. Сумму ущерба она оценила в 70 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.