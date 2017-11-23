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Специализирующийся на дачах вор задержан в Подмосковье
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    Специализирующийся на дачах вор задержан в Подмосковье

    11:08  23 Ноября 2017
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    Специализирующийся на дачах вор задержан в Подмосковье

    Москва, 23 ноября. В Подмосковье задержан серийный вор, который совершал кражи в дачных домиках, сообщили представители пресс-службы главного управления МВД России по Московской области.

    Сотрудники правоохранительных органов Талдомского района задержали серийного вора. Преступник специализировался на кражах в дачных домиках. Вором оказался 32-летний житель столицы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Ранее в полицию обратилась местная жительница, с дачи которой вынесли телевизор, электроинструменты и садовую технику. Сумму ущерба она оценила в 70 тысяч рублей.

    Возбуждено уголовное дело.

    Специализирующийся на дачах вор задержан в Подмосковье

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #кража #подмосковье #задержание #вор #дача
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