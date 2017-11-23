Бесплатный Wi-Fi появится в музеях и парках Москвы в 2018 году

Москва, 23 ноября. Парки, музеи и культурные центры Москвы к концу 2018 года полностью оборудуют точками для раздачи бесплатного Wi-Fi. Такая информация содержится на официальном портале мэра и правительства столицы.

«До конца декабря более 400 точек доступа установят в 78 культурных центрах и еще около 50 — в пяти столичных парках. Полностью работы завершатся до конца 2018 года», — отмечается в сообщении.

Бесплатно подключиться к сети Интернет можно будет на территории 12 московских парков, также свободный Wi-Fi будет доступен в 70 музеях и 151 культурном центре.

Отмечается, что точки доступа будут обеспечивать сигнал в радиусе 50 метров, а повторная авторизация при переключении между ними не потребуется.

Напомним, с конца 2014 года бесплатная сеть Wi-Fi стала доступна в поездах всех линий Московского метрополитена. Ежедневно к сети подключают более 2,5 миллионов устройств, при этом через нее передается около 70 ТБ трафика в сутки.