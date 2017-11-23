Около 60 млн рублей похитили из банковских ячеек в Москве

Москва, 23 ноября. Сотрудники московской полиции разыскивают неизвестных мужчин, ограбивших банковские ячейки в центре Москвы. Всего было похищено около 60 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел на Тверской улице. Неизвестный мужчина вынес из арендованной сейфовой ячейки сумму в размере 13 млн рублей.

Буквально в этот же день в полицию обратился еще один мужчина с заявлением о том, что из банковской ячейки на Тверской улице было похищено около 23 млн рублей.

Третий случай кражи зафиксировали в банке на Зоологической улице, где украли 22 млн рублей, передает РИАМО.

В данный момент сотрудники полиции ведут поиск злоумышленников.