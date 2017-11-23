Московский зоопарк переходит на зимний режим работы с 23 ноября

Москва, 23 ноября. Столичный зоопарк с четверга, 23 ноября, переходит на зимний режим работы. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе зоопарка.

По данным пресс-службы, с сегодняшнего дня, 23 ноября, из-за уменьшения светового дня, столичный зоопарк переходит на зимний режим работы, пишет «Вечерняя Москва».

Посетители смогут попасть на территорию зоосада с 08.30 до 17.00. Отмечается, что все кассы и входы будут недоступны за 60 минут до закрытия зоопарка.

Кроме того, отмечается, что выставка «Анималистика в археологии Москвы», которая проходит в Доме Клюева, будет доступна для посещения со среды по воскресенье с 10.00 до 16.55.

Ранее в пресс-службе сообщили, что почти 600 детенышей родились в московском зоопарке в текущем году.