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Московский зоопарк переходит на зимний режим работы с 23 ноября
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    Московский зоопарк переходит на зимний режим работы с 23 ноября

    10:07  23 Ноября 2017
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    Московский зоопарк переходит на зимний режим работы с 23 ноября

    Москва, 23 ноября. Столичный зоопарк с четверга, 23 ноября, переходит на зимний режим работы. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе зоопарка. 

    По данным пресс-службы, с сегодняшнего дня, 23 ноября, из-за уменьшения светового дня, столичный зоопарк переходит на зимний режим работы, пишет «Вечерняя Москва».

    Посетители смогут попасть на территорию зоосада с 08.30 до 17.00. Отмечается, что все кассы и входы будут недоступны за 60 минут до закрытия зоопарка.

    Московский зоопарк переходит на зимний режим работы с 23 ноября

    Кроме того, отмечается, что выставка «Анималистика в археологии Москвы», которая проходит в Доме Клюева, будет доступна для посещения со среды по воскресенье с 10.00 до 16.55. 

    Ранее в пресс-службе сообщили, что почти 600 детенышей родились в московском зоопарке в текущем году. 

    Автор: Дана Балан
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    #москва #зоопарк
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