Жителей Подмосковья научат разделять мусор

Москва, 23 ноября. В Московской областной думе рассмотрели перспективы внедрения современных технологий утилизации отходов. В дискуссии приняли участие не только депутаты и эксперты, но и жители области.

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов сообщил, что в регионе разрабатывается план мероприятий для повышения у населения культуры сбора мусора.

«Готовится дорожная карта по плану мероприятий, как это будет реализовываться на территории Московской области. Нужно начинать с себя, с образовательного процесса в школах, дошкольных учреждениях», — цитирует Брынцалова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Политик отметил, что приучать к раздельному сбору мусора нужно постепенно и методично.

Он также заявил, что в Подмосковье собираются построить одиннадцать новых перерабатывающих комплексов. При этом сжигать будут только те отходы, которые невозможно использовать вторично. В 13 крупных городах области уже отделяют от отходов стекло, металл, бумагу, пластик.