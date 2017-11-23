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Жителей Подмосковья научат разделять мусор
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    Жителей Подмосковья научат разделять мусор

    10:06  23 Ноября 2017
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    Жителей Подмосковья научат разделять мусор

    Москва, 23 ноября. В Московской областной думе рассмотрели перспективы внедрения современных технологий утилизации отходов. В дискуссии приняли участие не только депутаты и эксперты, но и жители области.

    Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов сообщил, что в регионе разрабатывается план мероприятий для повышения у населения культуры сбора мусора.

    «Готовится дорожная карта по плану мероприятий, как это будет реализовываться на территории Московской области. Нужно начинать с себя, с образовательного процесса в школах, дошкольных учреждениях», — цитирует Брынцалова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Политик отметил, что приучать к раздельному сбору мусора нужно постепенно и методично.

    Он также заявил, что в Подмосковье собираются построить одиннадцать новых перерабатывающих комплексов. При этом сжигать будут только те отходы, которые невозможно использовать вторично. В 13 крупных городах области уже отделяют от отходов стекло, металл, бумагу, пластик.

    Автор: Федор Веснин
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    #подмосковье #мусор #раздельный сбор
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