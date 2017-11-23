Московский метрополитен приготовил пассажирам подарки к Новому году

Москва, 23 ноября. Среди пассажиров столичной подземки будут разыграны браслеты «Тройка» и другие подарки к новогодним праздникам.

Каждую пятницу вплоть до Нового года среди пассажиров Московского метрополитена будут разыгрываться по три комплекта колец и браслетов «Тройка», выпущенных в лимитированной серии, а также три новогодних брелока ограниченного тиража.

Для участия в розыгрыше необходимо выполнить несколько условий: пополнить свою карту «Тройка» на сумму от 300 рублей через мобильное приложение, сделать репост с официального паблика Московского метро в соцсети «ВКонтакте», выслать на электронную почту скриншот своей истории платежей и ссылку на аккаунт «ВК». Победителей определят случайным образом.

Ранее сообщалось, что пассажиры московского метрополитена с начала старта продаж в октябре купили свыше 20 тысяч колец, браслетов и брелоков со встроенным чипом «Тройки» для оплаты проезда в метро, на Московском центрально кольце (МЦК), а также в наземном транспорте.

Как рассказал «Вечерняя Москва» заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, линейка сувениров постоянно обновляется, пополняется новыми цветами.

Купить чипованные кольца и браслеты можно во всех сувенирных киосках на стойках «Живое общение» и в сувенирных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская».