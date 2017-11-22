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Необычный самодельный автомобиль сфотографировали на дорогах Подмосковья
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    Необычный самодельный автомобиль сфотографировали на дорогах Подмосковья

    17:55  22 Ноября 2017
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    Необычный самодельный автомобиль сфотографировали на дорогах Подмосковья

    Москва, 22 ноября. На дорогах подмосковного города Химки был замечен самодельный автомобиль. Авто сфотографировали местные жители и выложили в соцсети.

    «Вот такое чудо-юдо на Сходне стоит. Самоделка на основе «Волги». Химки богаты на Кулибиных», — написано под фотографией.

    Многие восхитились автомобилем, особенно тем, как его удалось качественно собрать. Некоторые пользователи ВКонтакте предполагают, что многие детали были позаимствованы с других отечественных авто.

    «Диски от «ГАЗ-24». Подфарники от «Нивы», бампер похож на «ГАЗ-24» с клыками от «06», — отмечают химчане.

    Многие подписчики сообщили, что видели данный автомобиль на дорогах Зеленограда, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Напомним, ранее сообщалось, что «Группа ГАЗ» начала выпуск рам двух видов для автомобилей Mitsubishi Pajero Sport – как для машин с автоматической коробкой передач, так и для работающих на механике.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #подмосковье #химки
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