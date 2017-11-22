Необычный самодельный автомобиль сфотографировали на дорогах Подмосковья

Москва, 22 ноября. На дорогах подмосковного города Химки был замечен самодельный автомобиль. Авто сфотографировали местные жители и выложили в соцсети.

«Вот такое чудо-юдо на Сходне стоит. Самоделка на основе «Волги». Химки богаты на Кулибиных», — написано под фотографией.

Многие восхитились автомобилем, особенно тем, как его удалось качественно собрать. Некоторые пользователи ВКонтакте предполагают, что многие детали были позаимствованы с других отечественных авто.

«Диски от «ГАЗ-24». Подфарники от «Нивы», бампер похож на «ГАЗ-24» с клыками от «06», — отмечают химчане.

Многие подписчики сообщили, что видели данный автомобиль на дорогах Зеленограда, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее сообщалось, что «Группа ГАЗ» начала выпуск рам двух видов для автомобилей Mitsubishi Pajero Sport – как для машин с автоматической коробкой передач, так и для работающих на механике.