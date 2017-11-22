Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Только 16% украинцев готовы проголосовать за Порошенко на выборах — опрос 
Общество
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за резкого похолодания
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Москве объявили желтый уровень опасности из-за резкого похолодания

    15:57  22 Ноября 2017
    89

    В Москве объявили желтый уровень опасности из-за резкого похолодания

    Москва, 22 ноября. В Москве из-за снегопада и понижения температуры воздуха объявлен желтый уровень опасности. Об этом рассказали в столичном Гидрометцентре. 

    Отмечается, что в ближайшие несколько часов в столице ожидается снижение температуры до минусовых значений (вплоть до -3 градусов), а также снегопад и гололедица. При этом порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. В ночь на четверг, уточнили синоптики, в Москве и области ожидают до пяти градусов мороза.

    К концу недели, согласно прогнозам, похолодать может и еще сильнее: в пятницу в Московском регионе похолодает до -9. 

    Напомним, желтый уровень опасности означает, что погодные условия представляют потенциальную опасность для человека.

    Отметим, ранее синоптики скорректировали прогноз о том, что в конце ноября в Москву придут двадцатиградусные морозы. 

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #погода #москва #ветер #мороз
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть