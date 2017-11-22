В Москве объявили желтый уровень опасности из-за резкого похолодания

Москва, 22 ноября. В Москве из-за снегопада и понижения температуры воздуха объявлен желтый уровень опасности. Об этом рассказали в столичном Гидрометцентре.

Отмечается, что в ближайшие несколько часов в столице ожидается снижение температуры до минусовых значений (вплоть до -3 градусов), а также снегопад и гололедица. При этом порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. В ночь на четверг, уточнили синоптики, в Москве и области ожидают до пяти градусов мороза.

К концу недели, согласно прогнозам, похолодать может и еще сильнее: в пятницу в Московском регионе похолодает до -9.

Напомним, желтый уровень опасности означает, что погодные условия представляют потенциальную опасность для человека.

Отметим, ранее синоптики скорректировали прогноз о том, что в конце ноября в Москву придут двадцатиградусные морозы.