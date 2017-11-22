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Общество
Облик двух новых станций московского метро определят с помощью конкурса
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    Облик двух новых станций московского метро определят с помощью конкурса

    13:54  22 Ноября 2017
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    Облик двух новых станций московского метро определят с помощью конкурса

    Москва, 22 ноября. Образ двух новых станций московского метро «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар», которые откроются в столице не раньше 2020 года, определит архитектурный конкурс.

    Открытый международный конкурс по выбору лучшего архитектурного проекта для новых станций Московского метрополитена проведут в два этапа, пишет «Вечерняя Москва». На первом жюри отберет пять финалистов, оценив полученные заявки и сопровождающие их материалы.

    Затем в течение полутора месяцев финалисты будут дорабатывать свои идеи. Лучшие будут реализованы на станциях «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар». В среду прием заявок на конкурс начался.

    Облик двух новых станций московского метро определят с помощью конкурса

    Ранее, как сообщало РИАМО, директор по проектированию АО «Мосинжпроект» Рустам Черкесов объявил о том, что две новые станции будут открыты не раньше 2020 года. Работы на линии Третьего пересадочного контура, где они находятся, уже начались. Теоннелепроходческий щит будет запущен в первом квартале 2018 года.

    Черкесов также отметил, что Третий пересадочный контур является уникальным проектом: он станет самой длинной кольцевой веткой метро в мире. Длина контура составит почти 70 километров, на нем разместятся 31 станция.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #метро #нагатинский затон #кленовый бульвар
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