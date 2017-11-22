Облик двух новых станций московского метро определят с помощью конкурса

Москва, 22 ноября. Образ двух новых станций московского метро «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар», которые откроются в столице не раньше 2020 года, определит архитектурный конкурс.

Открытый международный конкурс по выбору лучшего архитектурного проекта для новых станций Московского метрополитена проведут в два этапа, пишет «Вечерняя Москва». На первом жюри отберет пять финалистов, оценив полученные заявки и сопровождающие их материалы.

Затем в течение полутора месяцев финалисты будут дорабатывать свои идеи. Лучшие будут реализованы на станциях «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар». В среду прием заявок на конкурс начался.

Ранее, как сообщало РИАМО, директор по проектированию АО «Мосинжпроект» Рустам Черкесов объявил о том, что две новые станции будут открыты не раньше 2020 года. Работы на линии Третьего пересадочного контура, где они находятся, уже начались. Теоннелепроходческий щит будет запущен в первом квартале 2018 года.

Черкесов также отметил, что Третий пересадочный контур является уникальным проектом: он станет самой длинной кольцевой веткой метро в мире. Длина контура составит почти 70 километров, на нем разместятся 31 станция.