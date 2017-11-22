Полиция задержала в Подмосковье банду лжеэкстрасенсов с оберегами

Москва, 22 ноября. Сотрудники полиции задержали злоумышленников, которые торговали фальшивыми амулетами и оберегами в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

По данным ведомства, подозреваемые промышляли на территории нескольких регионов, а головной офис у них был в Ставропольском крае.

«Сотрудники из подмосковной и ставропольской полиции задержали девять мужчин. Они обманули десятки людей, предлагая свои услуги в качестве экстрасенсов и целителей по телефону, а также предлагали приобрести обереги», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она также уточнила, что колл-центр злоумышленников располагался в Пятигорске.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов установили причастность злоумышленников к 22 преступлениям на территории регионов России, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».