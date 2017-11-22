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Полиция задержала в Подмосковье банду лжеэкстрасенсов с оберегами
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    Полиция задержала в Подмосковье банду лжеэкстрасенсов с оберегами

    13:17  22 Ноября 2017
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    Полиция задержала в Подмосковье банду лжеэкстрасенсов с оберегами

    Москва, 22 ноября. Сотрудники полиции задержали злоумышленников, которые торговали фальшивыми амулетами и оберегами в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ. 

    По данным ведомства, подозреваемые промышляли на территории нескольких регионов, а головной офис у них был в Ставропольском крае.

    «Сотрудники из подмосковной и ставропольской полиции задержали девять мужчин. Они обманули десятки людей, предлагая свои услуги в качестве экстрасенсов и целителей по телефону, а также предлагали приобрести обереги», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

    Полиция задержала в Подмосковье банду лжеэкстрасенсов с оберегами

    Она также уточнила, что колл-центр злоумышленников располагался в Пятигорске.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов установили причастность злоумышленников к 22 преступлениям на территории регионов России, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».  

    Автор: Дана Балан
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    #подмосковье #ставрополье #мвд рф #экстрасенс #обереги
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