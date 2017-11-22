Два автомобиля столкнулись в Подмосковье, есть жертвы

Москва, 22 ноября. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Щелковском районе Московской области. Об этом во вторник передает Telegram-канал регионального министерства транспорта.

По данным регионального ведомства, два автомобиля столкнулись в Щелковском районе Подмосковья. В результате ДТП один человек скончался на месте, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По предварительной версии, был нарушен скоростной режим.

«Минтранс Московской области убедительно призывает быть внимательными, соблюдать дистанцию и режим скорости», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины смертельной аварии.

Ранее сообщалось, что автомобиль Mazda протаранил фуру на автотрассе «Скандинавия» в Ленинградской области.