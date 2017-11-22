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Два автомобиля столкнулись в Подмосковье, есть жертвы
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    Два автомобиля столкнулись в Подмосковье, есть жертвы

    12:39  22 Ноября 2017
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    Два автомобиля столкнулись в Подмосковье, есть жертвы

    Москва, 22 ноября. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Щелковском районе Московской области. Об этом во вторник передает Telegram-канал регионального министерства транспорта. 

    По данным регионального ведомства, два автомобиля столкнулись в Щелковском районе Подмосковья. В результате ДТП один человек скончался на месте, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    По предварительной версии, был нарушен скоростной режим.

    «Минтранс Московской области убедительно призывает быть внимательными, соблюдать дистанцию и режим скорости», — говорится в сообщении ведомства. 

    Два автомобиля столкнулись в Подмосковье, есть жертвы

    В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины смертельной аварии.

    Ранее сообщалось, что автомобиль Mazda протаранил фуру на автотрассе «Скандинавия» в Ленинградской области. 

    Автор: Дана Балан
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    #дтп #подмосковье #минтранс
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