Два автомобиля столкнулись в Подмосковье, есть жертвы
Москва, 22 ноября. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Щелковском районе Московской области. Об этом во вторник передает Telegram-канал регионального министерства транспорта.
По данным регионального ведомства, два автомобиля столкнулись в Щелковском районе Подмосковья. В результате ДТП один человек скончался на месте, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По предварительной версии, был нарушен скоростной режим.
«Минтранс Московской области убедительно призывает быть внимательными, соблюдать дистанцию и режим скорости», — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины смертельной аварии.
Ранее сообщалось, что автомобиль Mazda протаранил фуру на автотрассе «Скандинавия» в Ленинградской области.