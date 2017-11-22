Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Снегопад оставил без электричества десятки населенных пунктов Воронежской области
Спорт
Более 750 светодиодных фонарей установят на территории «Лужников» к ЧМ-2018
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Более 750 светодиодных фонарей установят на территории «Лужников» к ЧМ-2018

    12:10  22 Ноября 2017
    45

    Более 750 светодиодных фонарей установят на территории «Лужников» к ЧМ-2018

    Москва, 22 ноября. Свыше 750 светодиодных фонарей установят на территории московского комплекса «Лужники» весной будущего года. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы. 

    По имеющимся данным, в настоящее время активно идет работа по устройству подсветки на территории «Лужников».

    «Окончательно новое световое оформление будет готово весной 2018 года. Запустить подсветку планируется к чемпионату мира 2018 года», — следует из сообщения.

    Отмечается, что свыше 750 светодиодных фонарей установят на Лужнецкой набережной, аллее Славы, на Центральной аллее, а также Фестивальной площади, сообщает РИАМО.

    Более 750 светодиодных фонарей установят на территории «Лужников» к ЧМ-2018

    Уточняется, что подсветка будет работать целый год, а доминирующим цветом станет белый, пишет «Вечерняя Москва».

    В дни проведения матчей мундиаля-2018 на территории олимпийского комплекса включат иллюминацию фиолетового, зеленого, синего и красного цветов. 

    Напомним, первенство мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #стадион #чм-2018 #лужники #освещение
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть