Более 750 светодиодных фонарей установят на территории «Лужников» к ЧМ-2018

Москва, 22 ноября. Свыше 750 светодиодных фонарей установят на территории московского комплекса «Лужники» весной будущего года. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

По имеющимся данным, в настоящее время активно идет работа по устройству подсветки на территории «Лужников».

«Окончательно новое световое оформление будет готово весной 2018 года. Запустить подсветку планируется к чемпионату мира 2018 года», — следует из сообщения.

Отмечается, что свыше 750 светодиодных фонарей установят на Лужнецкой набережной, аллее Славы, на Центральной аллее, а также Фестивальной площади, сообщает РИАМО.

Уточняется, что подсветка будет работать целый год, а доминирующим цветом станет белый, пишет «Вечерняя Москва».

В дни проведения матчей мундиаля-2018 на территории олимпийского комплекса включат иллюминацию фиолетового, зеленого, синего и красного цветов.

Напомним, первенство мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.