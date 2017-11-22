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Полиция нашла у жителя Подмосковья свертки с марихуаной и кокаином
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    Полиция нашла у жителя Подмосковья свертки с марихуаной и кокаином

    11:26  22 Ноября 2017
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    Полиция нашла у жителя Подмосковья свертки с марихуаной и кокаином

    Москва, 22 ноября. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Красногорска за хранение кокаина и марихуаны. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального отделения МВД России. 

    Согласно данным ведомства, 30-летний мужчина был задержан возле дома, расположенного на Спасской улице.

    В ходе обысков по месту проживания злоумышленника был обнаружен сверток с 200 граммами марихуаны и четыре упаковки с тремя граммами кокаина, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»

    Полиция нашла у жителя Подмосковья свертки с марихуаной и кокаином

    В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы. 

    Ранее сообщалось, что житель Красноярска привез в Новосибирск два килограмма марихуаны

    Автор: Дана Балан
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    #москва #подмосковье #марихуана #кокаин
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