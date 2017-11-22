Полиция нашла у жителя Подмосковья свертки с марихуаной и кокаином

Москва, 22 ноября. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Красногорска за хранение кокаина и марихуаны. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального отделения МВД России.

Согласно данным ведомства, 30-летний мужчина был задержан возле дома, расположенного на Спасской улице.

В ходе обысков по месту проживания злоумышленника был обнаружен сверток с 200 граммами марихуаны и четыре упаковки с тремя граммами кокаина, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Красноярска привез в Новосибирск два килограмма марихуаны.