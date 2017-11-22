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Полиция проверяет видео гонок на иномарках возле здания Минобороны в Москве
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    Полиция проверяет видео гонок на иномарках возле здания Минобороны в Москве

    11:01  22 Ноября 2017
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    Полиция проверяет видео гонок на иномарках возле здания Минобороны в Москве

    Москва, 22 ноября. Сотрудники правоохранительных органов столицы начали проверку видеозаписи, на которой зафиксированы гонки двух кроссоверов по одной из улиц Москвы в районе здания оборонного ведомства России. Об этом во вторник сообщил представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

    «Видеозапись изучаем. Проводится административное расследование», — передает РИАМО слова представителя ведомства. 

    Напомним, как писали «Дни.ру», два внедорожника, запечатленных на видео, устроили ночные гонки, нарушая правила дорожного движения.

    Полиция проверяет видео гонок на иномарках возле здания Минобороны в Москве

    На видео видно, как автомобили пересекли двойную сплошную на Фрунзенской набережной возле здания Генштаба Минобороны РФ в столице. 

    В начале ноября мажоры на Gelandewagen сняли на видео заезд по встречной полосе в центре Москвы.

    Автор: Дана Балан
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    #москва #минобороны рф #гонки #мажоры
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