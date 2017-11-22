Полиция проверяет видео гонок на иномарках возле здания Минобороны в Москве

Москва, 22 ноября. Сотрудники правоохранительных органов столицы начали проверку видеозаписи, на которой зафиксированы гонки двух кроссоверов по одной из улиц Москвы в районе здания оборонного ведомства России. Об этом во вторник сообщил представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«Видеозапись изучаем. Проводится административное расследование», — передает РИАМО слова представителя ведомства.

Напомним, как писали «Дни.ру», два внедорожника, запечатленных на видео, устроили ночные гонки, нарушая правила дорожного движения.

На видео видно, как автомобили пересекли двойную сплошную на Фрунзенской набережной возле здания Генштаба Минобороны РФ в столице.

В начале ноября мажоры на Gelandewagen сняли на видео заезд по встречной полосе в центре Москвы.