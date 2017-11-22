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Новогодние елки начнут устанавливать на московских вокзалах 7 декабря
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    Новогодние елки начнут устанавливать на московских вокзалах 7 декабря

    8:42  22 Ноября 2017
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    Новогодние елки начнут устанавливать на московских вокзалах 7 декабря

    Москва, 22 ноября. Девять столичных вокзалов украсят 18 искусственных елей до 20 декабря текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов «Российских железных дорог».

    По данным пресс-службы, самые высокие ели, высота которых составит четыре метра, появятся на Казанском и Курском вокзалах. На Казанском вокзале ель установят напротив здания на Комсомольской площади, а на Киевском вокзале — в центре пассажирской платформы, пишет «Вечерняя Москва»

    Новогодние елки начнут устанавливать на московских вокзалах 7 декабря

    Отмечается, что на других московских вокзалах новогодние деревья установят в помещениях.

    Помимо этого, устанавливать свои елки смогут арендаторы помещений, однако для этого нужно соблюсти определенные правила — деревья не должны мешать проходу пассажиров и нарушать требования безопасности.

    Уже с 15 декабря развлекать детей на семи московских вокзалах начнут аниматоры в новогодних костюмах.  

    Ранее стало известно, что ЦППК подарит пассажирам 40 тысяч конфет и шоколадок в преддверии Нового года.

    Автор: Дана Балан
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