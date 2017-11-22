Новогодние елки начнут устанавливать на московских вокзалах 7 декабря

Москва, 22 ноября. Девять столичных вокзалов украсят 18 искусственных елей до 20 декабря текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов «Российских железных дорог».

По данным пресс-службы, самые высокие ели, высота которых составит четыре метра, появятся на Казанском и Курском вокзалах. На Казанском вокзале ель установят напротив здания на Комсомольской площади, а на Киевском вокзале — в центре пассажирской платформы, пишет «Вечерняя Москва».

Отмечается, что на других московских вокзалах новогодние деревья установят в помещениях.

Помимо этого, устанавливать свои елки смогут арендаторы помещений, однако для этого нужно соблюсти определенные правила — деревья не должны мешать проходу пассажиров и нарушать требования безопасности.

Уже с 15 декабря развлекать детей на семи московских вокзалах начнут аниматоры в новогодних костюмах.

Ранее стало известно, что ЦППК подарит пассажирам 40 тысяч конфет и шоколадок в преддверии Нового года.