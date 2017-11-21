Три подмосковных города попали в топ всероссийского экологического рейтинга 

Москва, 21 ноября. Подольск, Мытищи и Красногорск попали в число 15 лучших городов по эффективности природоохранного и экологического управления по результатам «Экологического рейтинга российских городов».

Экологический рейтинг был составлен аналитическим центром «Эсперт» совместно с Министерством природных ресурсов и экологии и ОНФ. Ежегодный топ оценивает не столько экологическую чистоту городов, сколько эффективность управления экологическим развитием.

Как сообщает «Телеканал 360», подмосковные города приняли участие в рейтинге впервые. По эффективности управления в сфере охраны окружающей среды Подольск попал в топ-3, Мытищи заняли 11-е место, а Красногорск вошел в топ-15.

Города также вошли в 30 лучших по общим результатам экологического рейтинга. Здесь эксперты оценивали качество воды и воздуха, обращение с отходами, транспорт и другое.