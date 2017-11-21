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Синоптики рассказали, когда в Москве наступит настоящая зима
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    Синоптики рассказали, когда в Москве наступит настоящая зима

    16:39  21 Ноября 2017
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    Синоптики рассказали, когда в Москве наступит настоящая зима

    Москва, 21 ноября. Настоящая, метеорологическая, зима придет в российскую столицу уже в среду.

    В ближайшие сутки и до конца недели температура воздуха днем будет колебаться от нуля до минус пяти градусов, что меньше климатической нормы, ночью достигать минус 1-3 градуса, а утром — минус 5-10 градусов. Таким образом, зима в Москву придет  на 12 суток позже, чем обычно, цитирует погодный центр «Фобос» издание РИАМО.

    Синоптики рассказали, когда в Москве наступит настоящая зима

    При этом стабильного снежного покрова, который обычно образуется 27 ноября, пока не ожидается. Как сообщает «Вечерняя Москва», резким похолоданием столица обязана пришедшему с Балкан циклону, который принес с собой холодный воздух, снеговые облака и северный ветер.

    Ранее сообщалось, что в Москву и Подмосковье в конце ноября могут прийти двадцатиградусные морозы, однако впоследствии метеорологи скорректировали прогноз в сторону небольших отрицательных температур.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #москва #синоптики #зима
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