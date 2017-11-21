Синоптики рассказали, когда в Москве наступит настоящая зима

Москва, 21 ноября. Настоящая, метеорологическая, зима придет в российскую столицу уже в среду.

В ближайшие сутки и до конца недели температура воздуха днем будет колебаться от нуля до минус пяти градусов, что меньше климатической нормы, ночью достигать минус 1-3 градуса, а утром — минус 5-10 градусов. Таким образом, зима в Москву придет на 12 суток позже, чем обычно, цитирует погодный центр «Фобос» издание РИАМО.

При этом стабильного снежного покрова, который обычно образуется 27 ноября, пока не ожидается. Как сообщает «Вечерняя Москва», резким похолоданием столица обязана пришедшему с Балкан циклону, который принес с собой холодный воздух, снеговые облака и северный ветер.

Ранее сообщалось, что в Москву и Подмосковье в конце ноября могут прийти двадцатиградусные морозы, однако впоследствии метеорологи скорректировали прогноз в сторону небольших отрицательных температур.