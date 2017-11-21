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Мужчина получил сильные ожоги головы при пожаре в подмосковном общежитии
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    Мужчина получил сильные ожоги головы при пожаре в подмосковном общежитии

    14:43  21 Ноября 2017
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    Мужчина получил сильные ожоги головы при пожаре в подмосковном общежитии

    Москва, 21 ноября. Мужчина получил серьезные ожоги головы при пожаре в квартире общежития в населенном пункте Ситники Сергиево-Посадского района Московской области. 

    По словам очевидцев, пожар возник в районе двухэтажного пансионата «Восход». На место прибыли спасатели и экстренно эвакуировали шесть человек.

    Как рассказали другие жители, пожар произошел в общежитии, где проживают сотрудники пансионата, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Мужчина получил сильные ожоги головы при пожаре в подмосковном общежитии

    «В этот вечер мужчина распивал алкогольные напитки. Его с ожогами головы и шеи доставили в больницу», — отметил источник. 

    В ликвидации пожара принимали участие четыре единицы спецтехники. 

    В настоящее время причины и обстоятельства происшествия неизвестны.

    Автор: Дана Балан
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    #пожар #подмосковье #общежитие #пансионат
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