Мужчина получил сильные ожоги головы при пожаре в подмосковном общежитии

Москва, 21 ноября. Мужчина получил серьезные ожоги головы при пожаре в квартире общежития в населенном пункте Ситники Сергиево-Посадского района Московской области.

По словам очевидцев, пожар возник в районе двухэтажного пансионата «Восход». На место прибыли спасатели и экстренно эвакуировали шесть человек.

Как рассказали другие жители, пожар произошел в общежитии, где проживают сотрудники пансионата, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«В этот вечер мужчина распивал алкогольные напитки. Его с ожогами головы и шеи доставили в больницу», — отметил источник.

В ликвидации пожара принимали участие четыре единицы спецтехники.

В настоящее время причины и обстоятельства происшествия неизвестны.