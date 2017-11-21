Стали известны подробности крупного ДТП с рейсовым автобусом под Москвой



Москва, 21 ноября. Пассажирский автобус, попавший в ДТП на 34 километре трассе М-4 «Дон» в Подмосковье, следовал из Ростова-на-Дону. В результате ЧП травмы получили 11 человек, троих из них госпитализировали.

Как стало известно ФАН, еще восемь пострадавших сейчас осматривают врачи. У всех диагностированы ушибы.

По словам источника, скорее всего, их отпустят после осмотра на амбулаторное лечение. Госпитализированные пассажиры находятся в состоянии средней степени тяжести.

Всего на борту автобуса находилось 47 человек.

Ранее сообщалось, что автобус столкнулся с автомобилем Mitsubishi. После чего, по данным МЧС, автобус от удара съехал в кювет и опрокинулся.

