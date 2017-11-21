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Стали известны подробности крупного ДТП с рейсовым автобусом под Москвой
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    Стали известны подробности крупного ДТП с рейсовым автобусом под Москвой

    11:39  21 Ноября 2017
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    Стали известны подробности крупного ДТП с рейсовым автобусом под Москвой
    Москва, 21 ноября. Пассажирский автобус, попавший в ДТП на 34 километре трассе М-4 «Дон» в Подмосковье, следовал из Ростова-на-Дону. В результате ЧП травмы получили 11 человек, троих из них госпитализировали.

    Как стало известно ФАН, еще восемь пострадавших сейчас осматривают врачи. У всех диагностированы ушибы.

    По словам источника, скорее всего, их отпустят после осмотра на амбулаторное лечение. Госпитализированные пассажиры находятся в состоянии средней степени тяжести.

    Всего на борту автобуса находилось 47 человек. 

    Ранее сообщалось, что автобус столкнулся с автомобилем Mitsubishi. После чего, по данным МЧС, автобус от удара съехал в кювет и опрокинулся.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #дтп #подмосковье #автобус #м-4
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