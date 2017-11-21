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Автобус с пассажирами перевернулся в Подмосковье, есть пострадавшие
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    Автобус с пассажирами перевернулся в Подмосковье, есть пострадавшие

    9:33  21 Ноября 2017
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    Автобус с пассажирами перевернулся в Подмосковье, есть пострадавшие

    Москва, 21 ноября. Автобус, на борту которого находилось несколько десятков пассажиров, вылетел в кювет и опрокинулся на трассе М4 в Подмосковье. Пассажирский автобус из Ростова-на-Дону направлялся в Москву.

    По предварительным данным, на борту автобуса находились 46 человек. Водитель потерял управление транспортным средством на 34 километре трассы М4 в Домодедово, сообщает телеканал «Подмосковье 360°» по данным пресс-службы управления ГИБДД по Московской области.

    Как стало известно изданию «Вечерняя Москва», автобус съехал в кювет возле села Ям около 7.30 утра. В результате машина опрокинулась, среди пассажиров есть пострадавшие. К ликвидации последствий ДТП с автобусом от управления МЧС в Подмосковье были привлечены 15 человек при пяти единицах техники.

    Автобус с пассажирами перевернулся в Подмосковье, есть пострадавшие

    РИАМО сообщает, что в Минздраве Московской области заявили о пяти пострадавших в результате ДТП с ростовским автобусом: четыре человека поступили в больницы Подмосковья в состоянии средней тяжести, еще один — в состоянии легкой тяжести. Погибших в результате ДТП не было.

    Автор: Валентин Меликов
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