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Руководство «Локомотива» заинтересовано в продлении контракта с Фарфаном
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    Руководство «Локомотива» заинтересовано в продлении контракта с Фарфаном

    8:16  21 Ноября 2017
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    Руководство «Локомотива» заинтересовано в продлении контракта с Фарфаном

    Москва, 21 ноября. В текущем сезоне столичный «Локомотив» является одним из претендентов на самые высокие места в чемпионате России по футболу (РФПЛ).

    По окончании 16 туров железнодорожники возглавляют турнирную таблицу. Одним из героев московского клуба можно назвать 33-летнего хавбека Джефферсона Фарфана, контракт которого истекает в июне будущего года.

    Согласно информации «Известий», боссы «Локо» хотят сохранить одного из своих лидеров, заключив с ним новое соглашение. 

    Как рассказал источник, изначально трансфер Фарфана в «Локомотив» был риском, поскольку было неясно, сможет ли не молодой игрок набрать оптимальные физические кондиции.

    Руководство «Локомотива» заинтересовано в продлении контракта с Фарфаном

    «Поэтому с ним был подписан краткосрочный контракт. Однако полузащитник превзошел ожидания руководства и тренерского штаба железнодорожников и в кратчайшие сроки стал одним из лидеров команды, приносящим ей пользу практически в каждом матче», — рассказал собеседник. 

    В настоящее время «Локо» заинтересован в продлении контракта с перуанским хавбеком. 

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #локомотив #рфпл #фарфан
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