Руководство «Локомотива» заинтересовано в продлении контракта с Фарфаном

Москва, 21 ноября. В текущем сезоне столичный «Локомотив» является одним из претендентов на самые высокие места в чемпионате России по футболу (РФПЛ).

По окончании 16 туров железнодорожники возглавляют турнирную таблицу. Одним из героев московского клуба можно назвать 33-летнего хавбека Джефферсона Фарфана, контракт которого истекает в июне будущего года.

Согласно информации «Известий», боссы «Локо» хотят сохранить одного из своих лидеров, заключив с ним новое соглашение.

Как рассказал источник, изначально трансфер Фарфана в «Локомотив» был риском, поскольку было неясно, сможет ли не молодой игрок набрать оптимальные физические кондиции.

«Поэтому с ним был подписан краткосрочный контракт. Однако полузащитник превзошел ожидания руководства и тренерского штаба железнодорожников и в кратчайшие сроки стал одним из лидеров команды, приносящим ей пользу практически в каждом матче», — рассказал собеседник.

В настоящее время «Локо» заинтересован в продлении контракта с перуанским хавбеком.