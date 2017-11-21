Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Эксперты назвали лучший автомобиль 2017 года для леди
Общество
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о непогоде
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о непогоде

    6:42  21 Ноября 2017
    38

    Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о непогоде

    Москва, 21 ноября. Спасательное ведомство предупредило жителей Москвы и Московской области о непогоде.

    Как сообщает RT, в ближайшие часы через столичный регион пройдет атмосферный фронт, который принесет  с собой снег и мокрый снег, местами сильный. В связи с этим возможно налипание мокрого снега, на дорогах – гололедица.

    В МЧС предупредили водителей о соблюдении правил дорожного движения, а также не рекомендовали парковать авто у деревьев и слабо закрепленных конструкций. Непогода продержится в столичном регионе первую половину дня вторника.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #погода #москва
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть