Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о непогоде

Москва, 21 ноября. Спасательное ведомство предупредило жителей Москвы и Московской области о непогоде.

Как сообщает RT, в ближайшие часы через столичный регион пройдет атмосферный фронт, который принесет с собой снег и мокрый снег, местами сильный. В связи с этим возможно налипание мокрого снега, на дорогах – гололедица.

В МЧС предупредили водителей о соблюдении правил дорожного движения, а также не рекомендовали парковать авто у деревьев и слабо закрепленных конструкций. Непогода продержится в столичном регионе первую половину дня вторника.