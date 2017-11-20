В Подмосковье беременная пыталась продать будущего ребенка в соцсетях

Москва, 20 ноября. Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали беременную женщину, которая попыталась продать своего будущего ребенка. Об этом сообщили в понедельник представители регионального управления СК Российской Федерации.

«32-летняя женщина в одной из социальных сетей откликнулась на предложение покупки ребенка за денежное вознаграждение», — указано в заявлении.

По данным следствия, свое чадо жительница Люберцов оценила в 300 тысяч рублей. 100 тысяч рублей она надеялась получить авансом, однако «покупателями» оказались сотрудники полиции.

Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», на допросе женщина заявила, что не планировала продавать ребенка (она хотела вернуть аванс после уплаты долгов).

Возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК России (торговля людьми).