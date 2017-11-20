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В Подмосковье беременная пыталась продать будущего ребенка в соцсетях
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    В Подмосковье беременная пыталась продать будущего ребенка в соцсетях

    20:30  20 Ноября 2017
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    В Подмосковье беременная пыталась продать будущего ребенка в соцсетях

    Москва, 20 ноября. Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали беременную женщину, которая попыталась продать своего будущего ребенка. Об этом сообщили в понедельник представители регионального управления СК Российской Федерации.

    «32-летняя женщина в одной из социальных сетей откликнулась на предложение покупки ребенка за денежное вознаграждение», — указано в заявлении.

    По данным следствия, свое чадо жительница Люберцов оценила в 300 тысяч рублей. 100 тысяч рублей она надеялась получить авансом, однако «покупателями» оказались сотрудники полиции.

    Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», на допросе женщина заявила, что не планировала продавать ребенка (она хотела вернуть аванс после уплаты долгов).

    Возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК России (торговля людьми).

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #ребенок
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