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Два дома в Москве вышли из программы реновации по решению жителей
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    Два дома в Москве вышли из программы реновации по решению жителей

    18:43  20 Ноября 2017
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    Два дома в Москве вышли из программы реновации по решению жителей

    Москва, 20 ноября. В российской столице жители двух домов, которые были включены в программу реновации, приняли решение о выходе из нее. Об этом рассказал в понедельник глава московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

    Речь идет о зданиях, которые расположены по следующим адресам:

    • дом 16/21 на Енисейской улице;
    • дом 18 на набережной Новикова-Прибоя.

    В результате список домов, участвующих в программе реновации, сократился до 5175 зданий.

    «Жители двух домов проголосовали на собрании собственников за выход из программы реновации... Любой дом по итогам нового голосования и принятия решения более чем одной третью собственников может выйти из программы», — цитирует слова Левкина издание «Интерфакс».

    Как ранее сообщал телеканал «360», в рамках программы реновации на месте Черкизовского рынка появятся новые жилые дома.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #реновация
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