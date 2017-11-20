Два дома в Москве вышли из программы реновации по решению жителей

Москва, 20 ноября. В российской столице жители двух домов, которые были включены в программу реновации, приняли решение о выходе из нее. Об этом рассказал в понедельник глава московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Речь идет о зданиях, которые расположены по следующим адресам:

дом 16/21 на Енисейской улице;

дом 18 на набережной Новикова-Прибоя.

В результате список домов, участвующих в программе реновации, сократился до 5175 зданий.

«Жители двух домов проголосовали на собрании собственников за выход из программы реновации... Любой дом по итогам нового голосования и принятия решения более чем одной третью собственников может выйти из программы», — цитирует слова Левкина издание «Интерфакс».

Как ранее сообщал телеканал «360», в рамках программы реновации на месте Черкизовского рынка появятся новые жилые дома.