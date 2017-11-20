Двое маленьких детей отравились неизвестными таблетками в Подмосковье

Москва, 20 ноября. Двое детей отравились неизвестными таблетками в подмосковной Кашире. По факту случившегося проводится проверка.

Как стало известно, инцидент произошел в микрорайоне Ожерелье. Так, двое детей — шести и семи лет — отравились неизвестными таблетками.

По словам главного врача Каширской ЦРБ Николая Гонтюрева, на данный момент состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, дети находятся в педиатрическом отделении и уже приходят в себя.

Какие именно вещества они проглотили и где в тот момент были родители пока не известно, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, несколько дней назад годовалый ребенок отравился семенами комнатного растения — цикламена — в Светлинском районе Оренбургской области.