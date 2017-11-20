Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Эрмитаж передал Сирии трехмерную модель древней Пальмиры
Происшествия
Двое маленьких детей отравились неизвестными таблетками в Подмосковье
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Двое маленьких детей отравились неизвестными таблетками в Подмосковье

    16:49  20 Ноября 2017
    35

    Двое маленьких детей отравились неизвестными таблетками в Подмосковье

    Москва, 20 ноября. Двое детей отравились неизвестными таблетками в подмосковной Кашире. По факту случившегося проводится проверка.

    Как стало известно, инцидент произошел в микрорайоне Ожерелье. Так, двое детей — шести и семи лет — отравились неизвестными таблетками. 

    По словам главного врача Каширской ЦРБ Николая Гонтюрева, на данный момент состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, дети находятся в педиатрическом отделении и уже приходят в себя.

    Какие именно вещества они проглотили и где в тот момент были родители пока не известно, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Напомним, несколько дней назад годовалый ребенок отравился семенами комнатного растения — цикламена — в Светлинском районе Оренбургской области.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #подмосковье #отравление #таблетки
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть