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Завод Hino в Московской области начнут строить весной 2018 года
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    Завод Hino в Московской области начнут строить весной 2018 года

    14:55  20 Ноября 2017
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    Завод Hino в Московской области начнут строить весной 2018 года

    Москва, 20 ноября. Японское предприятие Hino намерено начать строительство завода по производству грузовых транспортных средств в Московской области весной 2018 года. Об этом в понедельник заявил председатель правления Hino Motors Ясухико Итихаси. 

    По его словам, грядущей весной начнется строительство завода по сборке и производству автомобилей в Химках.

    «Мы обсуждали эту тему с правительством Московской области для получения их поддержки», — передает слова Итихаси интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Он уточнил, что стартовая мощность производства будет составлять 2 тысячи автомобилей ежегодно. На заводе будет создано 50 рабочих мест. Планируется, что предприятие начнет свою работу в 2019 году. 

    Завод Hino в Московской области начнут строить весной 2018 года

    Глава Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с руководством японской компании подтвердил намерение региональных властей поддержать проект возведения предприятия, пишет «Вечерняя Москва».

    «Надеемся, что есть потенциал для дальнейшего развития и расширения производства», — отмел он. 

    Воробьев пообещал сделать все, чтобы завод начал строиться вовремя. 

    Автор: Дана Балан
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    #подмосковье #химки #завод #воробьев #строительство #московская область #hino
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