Завод Hino в Московской области начнут строить весной 2018 года
Москва, 20 ноября. Японское предприятие Hino намерено начать строительство завода по производству грузовых транспортных средств в Московской области весной 2018 года. Об этом в понедельник заявил председатель правления Hino Motors Ясухико Итихаси.
По его словам, грядущей весной начнется строительство завода по сборке и производству автомобилей в Химках.
«Мы обсуждали эту тему с правительством Московской области для получения их поддержки», — передает слова Итихаси интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Он уточнил, что стартовая мощность производства будет составлять 2 тысячи автомобилей ежегодно. На заводе будет создано 50 рабочих мест. Планируется, что предприятие начнет свою работу в 2019 году.
Глава Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с руководством японской компании подтвердил намерение региональных властей поддержать проект возведения предприятия, пишет «Вечерняя Москва».
«Надеемся, что есть потенциал для дальнейшего развития и расширения производства», — отмел он.
Воробьев пообещал сделать все, чтобы завод начал строиться вовремя.