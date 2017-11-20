Завод Hino в Московской области начнут строить весной 2018 года

Москва, 20 ноября. Японское предприятие Hino намерено начать строительство завода по производству грузовых транспортных средств в Московской области весной 2018 года. Об этом в понедельник заявил председатель правления Hino Motors Ясухико Итихаси.

По его словам, грядущей весной начнется строительство завода по сборке и производству автомобилей в Химках.

«Мы обсуждали эту тему с правительством Московской области для получения их поддержки», — передает слова Итихаси интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Он уточнил, что стартовая мощность производства будет составлять 2 тысячи автомобилей ежегодно. На заводе будет создано 50 рабочих мест. Планируется, что предприятие начнет свою работу в 2019 году.

Глава Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с руководством японской компании подтвердил намерение региональных властей поддержать проект возведения предприятия, пишет «Вечерняя Москва».

«Надеемся, что есть потенциал для дальнейшего развития и расширения производства», — отмел он.

Воробьев пообещал сделать все, чтобы завод начал строиться вовремя.