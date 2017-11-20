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Суд приговорил к пожизненному заключению убийцу пятерых байкеров из Егорьевска
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    Суд приговорил к пожизненному заключению убийцу пятерых байкеров из Егорьевска

    14:52  20 Ноября 2017
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    Суд приговорил к пожизненному заключению убийцу пятерых байкеров из Егорьевска

    Москва, 20 ноября. В понедельник Московский областной суд огласил приговор по делу жителя Егорьевска Ильи Асеева, который в мае 2016 года убил пятерых членов байк-клуба. Кроме того, виновный был приговорен к огромному штрафу — с него будут взысканы по 3 млн рублей в пользу родственников каждого из погибших, плюс 679 тысяч рублей за материальный ущерб.

    Напомним, об убийстве байкеров стало известно накануне Дня победы — члены клуба «Дикие сердцем» приехали на площадку около деревни Челохово, где проводится традиционный фестиваль на день победы; туда же приехал Асеев. Обильное распитие алкогольных напитков закончилось ссорой — после полуночи Асеев отправился домой за охотничьим ружьем, и, вернувшись, расстрелял всех пятерых байкеров. Преступник не тронул двух девушек, которые приехали вместе с компанией. Он был задержан в тот же день.

    Суд приговорил к пожизненному заключению убийцу пятерых байкеров из Егорьевска

    Как сообщает телеканал «Подмосковье 360°», убийца будет отбывать наказание в колонии особого режима. Подсудимый не согласился с приговором, хотя и признал, что убил мотоциклистов.

    Автор: Валентин Меликов
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