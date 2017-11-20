Инфраструктуру ЖК «Царицыно» достроят за счет бюджета Москвы

Москва, 20 ноября. Московские власти построят школу, детский сад и поликлинику на территории жилого комплекса «Царицыно», завершение строительства которого задерживается уже на пять лет.

На эти цели будет выделено 2,5 миллиарда рублей, об этом на своем официальном сайте рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что все расходы включены в адресную инвестиционную программу. Градоначальник также обнадежил дольщиков «Цирицыно», объявив, что московские власти пришли к соглашению с банками о финансировании строительства оставшихся корпусов жилого комплекса, сообщает «Вечерняя Москва».

В настоящее время на строительной площадке восстановлена подача электричества, начат процесс откачки воды из котлованов, уточняет «Риамо».

Напомним, строительство ЖК «Царицыно» с привлечением средств дольщиков стартовало в 2006 году. Застройщик обещал сдать комплекс в 2012 году, тем не менее прописанные в договоре обязательства были нарушены. В начале текущего года против главы компании-застройщика Игоря Пинкевича возбудили уголовное дело по статье «мошенничество», он находится под арестом.