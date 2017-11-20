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Синоптики обещают 10-градусные морозы к концу недели в Москве
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    Синоптики обещают 10-градусные морозы к концу недели в Москве

    14:41  20 Ноября 2017
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    Синоптики обещают 10-градусные морозы к концу недели в Москве

    Москва, 20 ноября. На этой неделе жителей столичного региона ожидают морозные ночи, особенно похолодает в пятницу-субботу, сообщили в Гидрометцентре РФ.

    Как отметил представитель метеослужбы, в Центральную часть России с северными ветрами придет холодный воздух — к концу недели ночные температуры упадут до - 5, - 10 градусов, дневные составят - 1, - 6 градусов.

    21 ноября на всей территории Центрального федерального округа ожидаются осадки. Ночные температуры составят -2, 0 в Москве и - 5, 0 градусов в Подмосковье. Днем ожидается до + 2 и от - 3 до + 2 градусов соответственно.

    22 ноября местами пройдет небольшой снег. Кроме того, также прогнозируются ветра до 12-17 м/с. В течение суток температура воздуха составит - 2, 0 в Москве и - 1,- 3 градуса в регионе.

    Небольшой снег выпадет местами 23 ноября. Ночью похолодает до - 2, - 5 градусов в мегаполисе и от - 2 до - 7 по области. Днем ожидается - 1, - 3 в городе и - 5, 0 в Подмосковье.

    Тенденция к похолоданию продолжится и  24-25 ноября. Температура ночью упадет до  - 5, - 10 градусов, а днем не поднимется выше - 1, - 6 градусов. Местами ожидается небольшой снег.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #погода #москва #заморозки
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