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Собянин назвал строимость строительства наземного метро в Москве
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    Собянин назвал строимость строительства наземного метро в Москве

    12:24  20 Ноября 2017
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    Собянин назвал строимость строительства наземного метро в Москве

    Москва, 20 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство первой очереди наземного метро в российской столице обойдется в 40 млн рублей.

    «Предварительно (на первую очередь) — около 40 миллиардов рублей. Расходы поделим пополам между правительством Москвы и РЖД», — приводит РИАМО сообщение на сайте Собянина.

    Первыми ветками наземного метро в Москве, вероятно, станут Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск, поскольку для создания этих маршрутов потребуется меньшее число затрат при максимальном эффекте. Итоговое решение по строительству примет Минтранс России, отмечает «Свободная пресса».

    Ранее глава РЖД Олег Белозеров сообщал, что проект нового наземного метро в Москве потребует около 25-30 млрд рублей от РЖД и самого города.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #москва #собянин #наземное метро
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