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Красную площадь начали украшать к Новому году
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    Красную площадь начали украшать к Новому году

    12:32  20 Ноября 2017
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    Красную площадь начали украшать к Новому году

    Москва, 20 ноября. Красную площадь Москвы начали готовить к Новому году. Сотрудники коммунальных служб украшают праздничными игрушками деревья и приводят в порядок окружающую территорию.

    Специалисты вешают на деревья и ели главной московской площади новогодние шары красного и золотого цвета — цель, как и всегда, украсить Красную площадь в одном неповторимом стиле. Для того, чтобы без новогоднего украшения не остались даже самые высокие деревья на Красной площади, сотрудники коммунальных служб применяют специальные подъемные краны.

    Красную площадь начали украшать к Новому году

    На главной площади столицы также уже начали готовить площадку для организации популярного среди москвичей и гостей города катка, уточняет «Вечерняя Москва». Напомним, в прошлом году большой каток на Красной площади открыли 29 ноября.  

    Автор: Федор Веснин
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    #москва #красная площадь #украшение
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