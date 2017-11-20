Красную площадь начали украшать к Новому году

Москва, 20 ноября. Красную площадь Москвы начали готовить к Новому году. Сотрудники коммунальных служб украшают праздничными игрушками деревья и приводят в порядок окружающую территорию.

Специалисты вешают на деревья и ели главной московской площади новогодние шары красного и золотого цвета — цель, как и всегда, украсить Красную площадь в одном неповторимом стиле. Для того, чтобы без новогоднего украшения не остались даже самые высокие деревья на Красной площади, сотрудники коммунальных служб применяют специальные подъемные краны.

На главной площади столицы также уже начали готовить площадку для организации популярного среди москвичей и гостей города катка, уточняет «Вечерняя Москва». Напомним, в прошлом году большой каток на Красной площади открыли 29 ноября.