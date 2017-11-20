ЦППК вручит пассажирам 40 тысяч конфет и шоколадок перед Новым годом

Москва, 20 ноября. Накануне нового, 2018 года, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) презентует пассажирам 40 тысяч конфет леденцов и шоколадок. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

По данным пресс-службы, акция будет проходить с 29 по 31 декабря включительно.

«В зонах отправления пригородных поездов ЦППК вручит пассажирам сладкие новогодние подарки: 20 тысяч леденцов и 20 тысяч шоколадок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что москвичи и гости столицы смогут также сделать памятные снимки на фоне плакатов компании, которые будут установлены на столичных вокзалах, передает RT.

Кроме того, в зонах пригородных касс ЦППК пассажиров будут поздравлять Снегурочки, а в электричках при помощи громкой связи будет звучать голосовое поздравление с грядущими праздниками.

Елки установят на территории восьми московских вокзалов, среди которых Ярославский, Казанский, Павелецкий, Курский, Савеловский, Рижский, Белорусский, а также Киевский.