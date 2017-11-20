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Украина
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Общество
ЦППК вручит пассажирам 40 тысяч конфет и шоколадок перед Новым годом
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    ЦППК вручит пассажирам 40 тысяч конфет и шоколадок перед Новым годом

    10:09  20 Ноября 2017
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    ЦППК вручит пассажирам 40 тысяч конфет и шоколадок перед Новым годом

    Москва, 20 ноября. Накануне нового, 2018 года, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) презентует пассажирам 40 тысяч конфет леденцов и шоколадок. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе компании. 

    По данным пресс-службы, акция будет проходить с 29 по 31 декабря включительно. 

    «В зонах отправления пригородных поездов ЦППК вручит пассажирам сладкие новогодние подарки: 20 тысяч леденцов и 20 тысяч шоколадок», — говорится в сообщении. 

    Отмечается, что москвичи и гости столицы смогут также сделать памятные снимки на фоне плакатов компании, которые будут установлены на столичных вокзалах, передает RT.

    ЦППК вручит пассажирам 40 тысяч конфет и шоколадок перед Новым годом

    Кроме того, в зонах пригородных касс ЦППК пассажиров будут поздравлять Снегурочки, а в электричках при помощи громкой связи будет звучать голосовое поздравление с грядущими праздниками.

    Елки установят на территории восьми московских вокзалов, среди которых Ярославский, Казанский, Павелецкий, Курский, Савеловский, Рижский, Белорусский, а также Киевский.

    Автор: Дана Балан
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    #москва #шоколад #пассажиры #конфеты #цппк
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